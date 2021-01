Conad Alsenese, test positivo contro Campagnola

Un’uscita informale per rodare il gioco di squadra quando all’esordio in campionato manca una settimana. In vista del debutto del 23 gennaio contro Parella Torino (match casalingo di B1 femminile), la Conad Alsenese si è testata sabato a Campagnola (Reggio Emilia) contro l’Osgb, formazione locale di B2 femminile dove giocano le ex Fava, Marc e Fanzini e recentemente impreziosita dall’innesto dell’ex azzurra Francesca Ferretti al palleggio. Nell’occasione, le gialloblù piacentine hanno offerto una prestazione positiva, conquistando i primi due parziali, cedendo di misura nel terzo (25-23) per poi dominare la quarta frazione (14-25). Le reggiane, infine, hanno conquistato il set corto supplementare (15-8) giocato di comune accordo tra le due formazioni.

“E’ stato un buon test – spiega Greta Passera, assistente allenatore della Conad – in vista dell’avvio del campionato; siamo riusciti a portare in campo personalità e determinazione. Negli allenamenti stiamo lavorando sull’organizzazione di squadra e questo si è visto appieno nell’allenamento congiunto. C’è ovviamente ancora tanto da lavorare, ma la strada e la direzione sono quelle giuste da percorrere”.

OSGB CAMPAGNOLA-CONAD ALSENESE 2-3 (19-25, 21-25, 25-23, 14-25, 15-8)

OSGB CAMPAGNOLA: Ferretti, Trevisani, Varini, Marc, Fanzini, Menozzi, Guida, Fava, Frignani, Guidetti, Solieri (L), Ferrari (L). All.: Pisa

CONAD ALSENESE: Lancini M., Gabrielli, D’Adamo, Tonini, Tosi, Fava, Pastrenge (L), Mandò, Malvicini, Guaschino, Longinotti, Boselli, Martino, Bruno (L). All.: Scaltriti-Rigoni