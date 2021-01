Concorso “A spasso con il mio metro”, consegnati 410 disegni. Il 26 la premiazione

Il Comitato Organizzatore della Placentia Half Marathon e il Comune di Piacenza, tramite il CEAS Infoambiente, hanno proposto agli studenti e ai loro insegnanti delle scuole primarie statali e paritarie di Piacenza e provincia il concorso di disegno “A spasso con il mio metro”.

Il disegno, o lo slogan dovevano essere pensati per personalizzare una mascherina. “L’obiettivo che ci si è proposto con questo concorso è di ricordare a tutti quanto sia importante continuare a muoverci, senza dimenticare la sicurezza nostra e altrui” hanno ricordato gli organizzatori.

La partecipazione delle scuole e degli studenti è stata alta: sono stati presentati 410 bellissimi disegni.

“Le premiazioni si svolgeranno in modalità online il 26 gennaio dalle ore 10 e 30. Le modalità di partecipazione saranno comunicate direttamente agli interessati. Ogni membro della Commissione ha visionato tutti i disegni con il proposito di segnalare quelli da premiare. Per tutti si è trattato di un compito difficilissimo: disegni troppo belli e significativi, ennesima riprova di quanto ci sia da imparare dai bambini” è stato sottolineato.

Ecco i membri della commissione: Stefano Cavalli assessore comune Piacenza, Paolo Mancioppi assessore comune Piacenza, Alessandro Confalonieri com. org. PHM, Pietro Perotti com. org. PHM, Donatella Repetti com. org. PHM, Maria Grazia Granata U.O. Servizi pubblici di Impatto urbanistico/ambientale, Responsabile Infoambiente, Alessandra Bonomini coordinatrice CEAS Infoambiente, Maria Anna Di Iorio Ufficio Ambiente Comune di Piacenza, Eugenio Bagnasco Ufficio Ambiente Comune di Piacenza, Paola Rossi presidente del consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0, Ilaria Trioli consigliera del consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0, Cristina Sartori AUSL staff Epidemiologia e Promozione della Salute, Rita Prazzoli AUSL staff Epidemiologia e Promozione della Salute, Roberto Sacchetti FIMP segretario provinciale, medico pediatra, Daniela Fanelli insegnante, membro di MCE Movimento di Cooperazione Educativa, Elda Balletti insegnante: ex referente Pedibus scuola Pietro Giordani.