Conferme al VO2 Team Pink tra le Juniores: Elisa Incerti e Martina Sanfilippo

Dopo tre volti nuovi, arrivano le prime due conferme nella formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che nei giorni scorsi ha annunciato gli arrivi di Sara Berti (per la precisione già ‘panterina’ nel finale della scorsa stagione), Carlotta Cipressi e Chiara Sacchi.

Ora il team presieduto da Gian Luca Andrina annuncia il passaggio di due ex Allieve promosse nella nuova categoria con la stessa maglia: si tratta della reggiana Elisa Incerti e della torinese Martina Sanfilippo, entrambe classe 2004. Nel 2020 la Incerti ha conquistato il titolo italiano Allieve su pista nell’Inseguimento a squadre, oltre al bronzo nella Madison, mentre la stagione precedente aveva incoronato la ‘panterina’ reggiana regina sempre del quartetto, oltre all’argento nell’Americana e – su strada – il terzo posto nel tricolore cronosquadre. “Sono molto contenta – racconta Elisa – di proseguire la mia avventura al VO2 Team Pink, dove correrò per il quinto anno consecutivo e che rappresenta per me un po’ la seconda famiglia. Fin che si potrà, vorrei indossare questa maglia, perché qui si può crescere e si respira grande passione. Il salto da Junior? Stefano (Peiretti, ds – ndc) ci ha un po’ anticipato come sarà il passaggio di categoria e, siccome anche il 2021 si sta rivelando un anno un po’ particolare, non abbiamo ancora visto tutto in termini di preparazione canonica. All’inizio, comunque, ho patito molto il passaggio, perché da Allieva mi allenavo molto meno, poi ho preso il ritmo”.

Martina Sanfilippo, invece, è reduce da una stagione che le ha regalato i titoli italiani Allieve nell’Inseguimento a squadre e nella Madison oltre all’argento nell’Omnium Endurance, a due vittorie in pista, mentre su strada ha centrato il quinto posto all’Italiano a cronometro e analogo piazzamento a Borgo Valsugana. Nel 2019, invece, si era laureata campionessa regionale Emilia Romagna su strada e si era imposta a Sabbio Chiese. “Per me – racconta la ‘panterina’ torinese – si tratta del terzo anno al VO2 Team Pink, mi trovo molto bene: siamo una grande famiglia. Il 2020 è stato particolare per tutti, ma quando abbiamo ripreso il disagio generale si sentiva meno grazie alla squadra. Non vedo l’ora di intraprendere l’avventura 2021 con le nuove compagne. So che il passaggio a Junior sarà duro, ma non sono preoccupata: cercherò di fare il massimo. Il mio obiettivo è quello di fare esperienza”.

Chi le conosce bene è Vittorio Affaticati, in questi anni direttore sportivo Donne Esordienti e Donne Allieve e ora promosso al gradino superiore affiancando Peiretti. “Elisa – spiega Affaticati – è una passista veloce che si difende anche in salita; è una ragazza che fa gruppo e che è molto disponibile ai lavori di squadra. Caratterialmente si può dire lo stesso di Martina, che dal punto di vista tecnico è una passista scalatrice e un’attaccante nata, spesso all’arrembaggio durante la corsa”.