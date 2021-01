“Continuiamo a lavorare insieme per favorire il dialogo interreligioso”

Nella mattinata dell’11 gennaio il Prefetto di Piacenza Daniela Lupo ha ricevuto Mons. Pierluigi Dallavalle, delegato vescovile per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, il rabbino Yitzchak Dees, Ianwillem Van de Pol della Chiesa evangelica metodista, Padre Kliment Mishanj della Chiesa ortodossa macedone e Yassine Baradai, Direttore del Centro della Comunità Islamica di Piacenza con l’Imam Yaseen Thabit.

Nel corso dell’incontro, voluto dai rappresentanti religiosi per esprimere gli auguri per il nuovo anno, è stata ribadita la volontà di “continuare a lavorare insieme per migliorare il dialogo interreligioso e interistituzionale” in un territorio dove “le relazioni sono proficue e serene”, rappresentando “le tante iniziative comuni che nel tempo hanno sempre più rafforzato il dialogo tra le varie comunità”. I rappresentanti religiosi hanno sottolineato come anche in questo momento di emergenza sanitaria “la preghiera, la vicinanza umana e il conforto spirituale sono stati in grado di alleviare, molto spesso, le sofferenze dei singoli”.

Il Prefetto, nel ringraziare per l’attenzione rivolta al Rappresentante del Governo sul territorio, ha confermato la “piena disponibilità” per le eventuali future iniziative, garantendo una “partecipazione attiva della Prefettura” e ha con piacere valutato come la comunità piacentina abbia “accolto le tante anime e culture con spirito di fratellanza e in un’ottica di integrazione e coesione sociale”.