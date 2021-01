Coronavirus, nuovi positivi in crescita del 12%. Vaccinate 600 persone al giorno

Coronavirus, nuovi positivi in crescita del 12%. Vaccinate oltre 600 persone al giorno.

Sono questi i dati emersi dal report settimanale fornito dall’Ausl di Piacenza. Negli ultimi 7 giorni sono stati registrati 872 nuovi positivi. “Una situazione non positiva, in linea con il resto del Paese – ha detto il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino -. Tra gli operatori c’era il timore che i dati potessero essere più alti, ma resta alta l’attenzione, perché i contagi sono in aumento e sappiamo come possa evolvere, in negativo, la situazione”. Riguardo all’andamento dei contagi nei Comuni, vengono segnalati i dati di Morfasso, Bobbio e Sarmato, dove i casi sono in aumento.

La situazione in ospedale, è “in chiaro-scuro. I ricoveri sono in aumento, a partire dalla seconda metà di dicembre, mentre gli accessi in pronto soccorso sono stabili, circa 15 al giorno, così come i ricoveri in terapia intensiva. I dati relativi ai pazienti positivi al covid ospedalizzati però ci preoccupano – dice Baldino -, con il personale già impegnato sia sulle vaccinazioni che sui tamponi”.

In aumento purtroppo anche il numero dei decessi: nell’ultima settimana sono stati 43.