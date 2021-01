Corrado Ocone presenta il libro “Sicurezza e libertà, un rapporto irrisolto”

Venerdì 29 gennaio, alle ore 18, esclusivamente in diretta streaming da Palazzo Galli (Sala Panini), anteprima del “Festival della cultura della libertà-Liberi di scegliere” con la presentazione del volume “Sicurezza e libertà, un rapporto irrisolto” di Corrado Ocone (ed. Rubbettino). Il libro verrà illustrato dall’autore in dialogo con Carlo Lottieri.

Non si terrà in presenza ma esclusivamente in diretta streaming – stante il perdurare delle misure di contenimento della pandemia – anche l’annunciato Festival di sabato 30 e domenica 31 gennaio a Palazzo Galli della Banca di Piacenza. L’edizione numero cinque – organizzata come sempre dall’Associazione dei Liberali Piacentini Luigi Einaudi in collaborazione con Confedilizia, Il Foglio ed European students for liberty – verterà sul tema “Quali strategie per la libertà? Dalla cultura alla politica, dall’imprenditoria al diritto”.

Per assistere all’anteprima e ai 14 appuntamenti in cui si articola il programma del Festival (le singole sessioni, più la sessione plenaria, le lectio magistralis e i momenti di apertura e chiusura), gli interessati dovranno collegarsi ai siti www.liberalipiacentini.com, www.culturadellaliberta.com o www.confedilizia.it, dove troveranno i link dedicati.

Il programma dettagliato del Festival è disponibile sui siti sopra indicati. Per informazioni: culturadellaliberta@festivalpiacenza.it.