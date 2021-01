“Covid, cinque casi sospetti alle Poste di Fiorenzuola: filiale chiusa”

Cinque casi sospetti di Covid alle Poste di Fiorenzuola (Piacenza), filiale chiusa.

A darne comunicazione il Comune della cittadina valdardese. “La Direzione generale di Poste Italiane – viene spiegato – ha deciso di applicare quanto prevede il protocollo di massima sicurezza e di chiudere, tra le altre, nella giornata odierna (20 gennaio, ndr) la Filiale di Fiorenzuola d’Arda. Al fine di ridurre al minimo il disagio per l’utenza e ripristinare quanto prima il servizio, la Direzione delle Poste Italiane ha comunicato di stare alacremente operando per riaprire al più presto la Filiale. Obiettivo è la sua riapertura per domani, 21 gennaio, solo al mattino”.