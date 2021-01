Covid nelle strutture per anziani, Tagliaferri (FdI) “Quali controlli messi in campo dalla Regione?”

Per prevenire i contagi, il Governo ha avviato una serie di ispezioni nelle residenze per anziani e nelle strutture sociosanitarie, pubbliche e private. Il consigliere piacentino di Fratelli d’Italia, Giancarlo Tagliaferri, in una interrogazione chiede di sapere se la Giunta “abbia provveduto ad attivare un suo programma di verifiche e controlli sulle residenze sanitarie assistite e sulle strutture sociosanitarie, pubbliche e private, volto ad accertare le condizioni di conformità delle stesse, e, in caso affermativo, con quali esiti”.

Il consigliere ricorda gli ultimi Dpcm e il decreto Rilancio, per sottolineare i tanti morti che ci sono stati nelle Rsa, un fatto che ha reso necessari verifiche e controlli, periodici e continuativi, da parte della Regione e delle Ausl “sui requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi, per il mantenimento dell’accreditamento di tali strutture con il servizio sanitario regionale”. Infine, Tagliaferri riporta i dati dei controlli dei carabinieri del comando Tutela della salute, svolti durante le festività natalizie, in 1.848 tra strutture sanitarie e socioassistenziali, residenze sanitarie assistite e di lungo degenza, case di riposo, comunità alloggio, sull’intero territorio nazionale: rilevate irregolarità in 281 casi (pari al 15 per cento).