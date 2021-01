Cra San Giuseppe, vaccinate un centinaio di persone tra ospiti e operatori

Seduta vaccinale, oggi (7 gennaio), nella CRA San Giuseppe di Piacenza.

Nel pomeriggio odierno una squadra Ausl sta svolgendo la somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer-BioNtech a un centinaio tra ospiti e dipendenti. Con gli operatori di oggi, si va quasi a completare la vaccinazione dell’intero staff della struttura residenziale per anziani di via Morigi. Il team Ausl impegnato nella somministrazione alla San Giuseppe è composto da due medici, cinque infermieri (di cui uno specificamente addetto alla preparazione dell’iniezione) e uno studente di Infermieristica in appoggio all’organizzazione.

Nel frattempo, per tutta la giornata sono proseguite anche le attività di somministrazione della prima dose al personale socio sanitario del territorio. Due i punti di vaccinazione attivi: la Casa della Salute di piazzale Milano nella mattinata e il Laboratorio analisi dell’ospedale nel pomeriggio. Nella seduta di ieri sono state vaccinate 653 persone. Oggi è programmata complessivamente la somministrazione di altrettante dosi.

VIDEO