Cresce (anche tra le ragazze) l’interesse verso gli istituti tecnici “Famiglie attente agli sbocchi lavorativi”

Licei, che accoglieranno il 50% delle nuove matricole, ma non solo. A Piacenza i futuri studenti delle scuole superiori guardano con sempre più attenzione agli istituti tecnici e professionali. “La motivazione – spiega Mauro Monti, preside dell’Isii Marconi – credo risieda in un’attenzione maggiore delle famiglie verso le possibilità occupazionali che queste scuole offrono. Per il prossimo anno – informa – da noi al momento si sono immatricolati 400 nuovi studenti, complessivamente una ventina in più rispetto all’anno scorso. 370 hanno scelto l’indirizzo tecnico, con un aumento sensibile degli iscritti al percorso per periti meccanici, passati da 70 a 120″.

Un’interesse crescente che riguarda anche le ragazze. “Le nuove iscritte sono 44, il 12% del totale. Un aumento importante considerando che attualmente la quota femminile del nostro istituto è pari al 6%”. A livello provinciale i i dati – ancora provvisori – dell’ufficio scolastico regionale, dicono che su 2463 iscrizioni, 1235 riguardano i licei, 891 gli istituti tecnici e 337 gli istituti professionali.