Cresce il budget degli italiani che cercano l’auto online: Piacenza seconda con 27.100 euro

Nonostante l’ultimo anno abbia messo alla prova il mercato automobilistico italiano, l’Osservatorio sulla ricerca dell’auto online di DriveK (https://www.drivek.it), portale leader in Europa per la scelta e la configurazione di veicoli nuovi di MotorK, rileva come nell’ultimo anno il budget medio dei nostri connazionali che cercano in rete quale auto comprare sia aumentato dell’8,2%, toccando i 23.400 euro di spesa media. Un incremento di circa 1.900€ rispetto al 2019.

Guardando alle province, Bolzano si conferma prima anche nel 2020 con un budget medio di 27.200 euro; seconda e terza posizione per Piacenza e Cuneo, rispettivamente con 27.100 e 27.000 euro. L’importo medio più basso si registra invece nella provincia dell’Ogliastra, in cui si punta a spendere circa 19.000 euro. A crescere anche le richieste di auto ad alimentazione non tradizionale, passate dal 6 a circa il 20% del totale. Gli italiani si dimostrano interessati alle full hybrid (10%) e alle mild hybrid (più del 5%), seguono le 100% elettriche con circa il 3% del mercato e le plug-in hybrid poco sopra il 2.

Svolta su un campione di oltre ventimila ricerche organiche pervenute nel corso degli ultimi dodici mesi (gennaio-dicembre 2020), l’indagine rivela che una richiesta su due (il 50%) è stata relativa alle vetture il cui prezzo di listino oscilla tra i 20 e i 40mila euro (la percentuale era pari al 38% nella rilevazione del 2019); segue con il 41% la fascia di prezzo compresa tra i 10 e i 20mila euro (l’anno scorso era il 52%), mentre il 6% del totale riguarda i veicoli il cui prezzo di listino supera i 40mila, rispetto al 4% dei dati 2019. La percentuale di chi ha puntato ai veicoli più economici in commercio (sotto i 10mila euro) scende invece al 3%, contro il 4% dello scorso anno.

Tra le regioni una mappa variegata – Confermate le differenze tra regioni. Con un incremento del 4,7%, il Trentino-Alto Adige è per il quarto anno di fila la regione in cui si registra l’importo medio più elevato (24.600 euro). Sul podio anche il Veneto con 24.450 euro e la Valle d’Aosta con 24.400 euro. In quarta, quinta e sesta posizione le regioni con i tassi di crescita annuali maggiori: il Piemonte con +15% (24.150 euro), l’Emilia Romagna con +12,6% (24.100 euro) e la Basilicata con +14,5% (24.050 euro). Pur registrando un incremento del 6,3% rispetto al 2019, passa dalla quinta alla nona posizione la Lombardia con un budget medio di 23.700 euro. Chiudono la classifica il Molise, unica ad aver registrato un calo, seppur lieve, dell’1,5%, il Lazio (22.400 euro) e l’Umbria che, nonostante l’incremento del 5%, si piazza ultima e stabilisce la spesa media a 22.150 euro.

Dacia e Volkswagen i marchi più cercati – Significative anche le differenze tra uomini e donne. Sono ancora gli uomini a cercare di più l’auto online, l’83% delle richieste analizzate, con una spesa media intorno ai 23.500 euro. Le donne si attestano sotto il 20% e sotto i 20mila euro di budget, un bacino da coinvolgere maggiormente nel processo di ricerca e selezione digitale della prossima auto. Ma quali sono le auto più cercate nel 2020? Se Dacia e Volkswagen sono i marchi più richiesti, sul podio dei modelli salgono Dacia Duster, Renault Captur e Citroën C3.

«In un mercato generalmente definito in difficoltà spiccano sia la crescita del budget medio che la performance delle auto ad alimentazione non tradizionale – dichiara Tommaso Carboni, Country Manager di MotorK, società proprietaria del marchio DriveK -. Rispetto al 2019 la nostra analisi registra un incremento di più del 230% di lead che hanno riguardato questi veicoli: un chiaro segnale della volontà dei consumatori di orientarsi verso queste tipologie di motorizzazione. Già dai primi mesi del 2020, introducendo per primi in Italia un configuratore di auto a basse emissioni di CO2 sul nostro portale DriveK, abbiamo raccolto questo messaggio e pensiamo che altrettanto debbano fare le case con sempre maggior convinzione».