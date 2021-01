Crescono vegetariani e vegani in Italia

Ormai al giorno d’oggi sempre di più la nostra attenzione nei confronti dell’ambiente ci porta a porre maggior attenzione anche a quello che mangiamo. Anche per questo motivo crescono di numero i consumatori di prodotti vegetariani e vegani nel mondo e in Italia ed è dunque il caso di approfondire questa tematica.

Sono sempre di più gli italiani che rinunciano a prodotti animali

Negli ultimi due anni i dati degli italiani che rinunciano a prodotti animali, preferendo i cibi vegetariani e vegani sono davvero in forte aumento. Questa scelta di vita e alimentazione alternativa che porta ad uno stile dietetico sano, è dovuta per prima cosa per avere un occhio di riguardo per la propria salute e stare bene con se stessi. Ma anche per il fatto di volere rispettare l’ambiente e principalmente essere consapevoli di aiutare in maniera assolutamente attiva il mondo animale a cui tutti tengono.

Ma in questi ultimi anni non è cresciuto solo il numero dei vegetariani e dei vegani, ma è nato anche un diverso tipo di consumatore, quello flexitarian. Questo tipo di dieta è una nuova alternativa al vegetarianesimo, un regime più flessibile ricco di alimenti vegetali che però non esclude completamente gli alimenti come carne e pesce. Libera di essere personalizzata in base al proprio stile di vita, può risultare un metodo estremamente salutare dove comunque il consumo di frutta e verdura viene assolutamente al primo posto.

Perché si decide di diventare vegani

Sono molte le ragioni per cui una persona decide di seguire una dieta esclusivamente vegetariana o vegana, e sicuramente la prima è avere uno stile di vita cruelty free, cioè senza utilizzare o fare del male agli animali.

Il veganismo porta anche moltissimi benefici per la salute, infatti non c’è assunzione dei grassi saturi, che sono prevalentemente contenuti in prodotti come carne e latticini. Al contrario frutta e verdure sono ricchissimi di fibre che fanno molto bene all’organismo, tanti gli antiossidanti presenti nella frutta secca e nelle spezie.

Va poi detto che, al contrario di quanto si potrebbe pensare, una dieta di questo tipo non è poi così difficile da seguire e non comporta necessariamente prodotti difficilmente reperibili. Oggi infatti si possono trovare facilmente diverse alternative anche sul web dato che non è complicato trovare un supermercato vegan online che, come nel caso di Easycoop ad esempio, abbia una sezione apposita per questo stile di alimentazione e di vita.

Gli alimenti consumati quotidianamente dalle persone che seguono lo stile vegano sono ottimi anche per ridurre il rischio cardiovascolare e per normalizzare la pressione sanguigna.

Infine non tutti sanno che la dieta vegana fa bene anche all’ambiente, partendo dalla diminuzione dello spreco di risorse ed energie, come acqua, energia e farmaci che vengono utilizzati per i prodotti animali.

Ma viene difeso anche tutto l’ecosistema marino, preservando e salvaguardando tutti i mari del mondo e gli organismi che ci vivono.