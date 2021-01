Da lunedì intervento di manutenzione delle alberature in Via Mischi

Avrà inizio lunedì 1° febbraio un importante intervento di manutenzione del verde pubblico in via Mischi, dove la presenza di alberature di dimensioni, specie ed età differenti ha determinato, nel corso degli anni, sconnessioni nella pavimentazione dei marciapiedi, rendendo necessaria un’opera di sistemazione mirata.

“La finalità dell’intervento – sottolinea l’Assessore all’Ambiente, Paolo Mancioppi – è quello di tutelare l’incolumità dei passanti, di riqualificare e valorizzare la via e salvaguardare le alberature. Grazie poi alla collaborazione con le scuole II Giugno e Carella, alcune delle piante che sono ancora in buone condizioni fitosanitarie ma che non è sicuro mantenere sulla via, verranno reimpiantate nei giardini delle due scuole. Tutte le piante che, per fine del ciclo vegetativo o per ragioni di sicurezza, verranno rimosse da Via Mischi saranno sostituite con degli esemplari di carpino che permetteranno di avere una strada più sicura e bella, anche grazie alla contestuale sistemazione dei marciapiedi che si sono ammalorati”.

In base allo stato di avanzamento dei lavori, dalle ore 7 di lunedì 1, sino alle 24 di mercoledì 17 febbraio, in via Mischi, via Ponzini e via Sforza Fogliani verrà progressivamente istituito il divieto di circolazione, con l’eccezione dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine. I soli residenti, dimoranti e fruitori di posteggi privati potranno transitare, in via straordinaria, in entrambe le direzioni di marcia, per raggiungere le autorimesse di proprietà.

Varrà per tutti, contestualmente, il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dall’apposita segnaletica, così come i residenti nelle vie Ponzini e Sforza Fogliani avranno l’obbligo di accedere e uscire dalle due strade su via Boselli.