Da Rivalta a Vigoleno, fino a Brugnello: le telecamere di “Linea Verde” nei borghi piacentini

Il territorio piacentino di nuovo sotto i riflettori delle tv nazionali.

Dopo il servizio dedicato a Castell’Arquato andato in onda su “Striscia la Notizia”, questa volta sono state le telecamere Rai ad arrivare nella nostra provincia con la trasmissione “Linea Verde”, in una puntata – andata in onda domenica 10 gennaio su Rai1 – dedicata ai castelli e alle dimore storiche. I conduttori Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini hanno portato alla scoperta del Castello di Rivalta e del Borgo di Vigoleno: a Rivalta l’incontro con il Conte Orazio Zanardi Landi, che ha illustrato il progetto del Circuito dei Castelli del Ducato, rete turistica-culturale interregionale che comprende 35 manieri (“Sono un motore di attrazione turistica potentissimo” – ha evidenziato), mentre a Vigoleno a fare da “cicerone” è stato l’architetto e storico piacentino Manrico Bissi. Ultima tappa l’incantevole borgo di Brugnello, presentato da Chiara Mazzolini.

Un viaggio che ha toccato anche agricoltura ed enogastronomia, con le visite alle aziende agricole di Andrea Balduzzi a Fiorenzuola e di Grazia Invernizzi e Mauro Fumagalli a Gropparello, quest’ultima dedita all’allevamento di galline ovaiole e ornamentali; non sono mancate le tradizionali ricette piacentine, presentate da Nicola Besenzoni e dalla sua famiglia.

