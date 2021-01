Dal 20 gennaio 8 vie di Piacenza diventano a senso unico “Tutelata la sicurezza dei cittadini”

A seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti – portate all’attenzione dell’Amministrazione anche da alcuni consiglieri comunali – a partire da mercoledì 20 gennaio saranno rese definitivamente a senso unico una serie di vie cittadine nelle quali, data la dimensione ristretta della carreggiata e la presenza di numerosi veicoli in sosta, il doppio senso di marcia rendeva difficoltoso il transito.

Ad annunciare la novità è il Comune di Piacenza in una nota, in cui vengono elencate nel dettaglio le vie interessate dalle modifiche. E’ il caso di via Cortesi – che sarà percorribile da via Colombo a via Manzoni – e via Trento, dove la circolazione sarà consentita da via Manzoni a via Colombo. A questo provvedimento, sollecitato dal consigliere Gian Paolo Ultori, si aggiungono quelli in zona San Lazzaro, la cui necessità è stata evidenziata dal consigliere Giancarlo Migli: diventano a senso unico via Pallastrelli (da via Emilia Parmense verso via Maggi), via Ciampi e via Dei Ripalta – dove si potrà transitare da via Maggi verso via Emilia Parmense – nonché il tratto di via Maggi tra via Pallastrelli e via Ciampi, dalla prima alla seconda.

Raccolta anche la segnalazione della consigliera Gloria Zanardi in merito a via Corneliana – continua la nota -, che nel tratto tra via Gobbi Belcredi e viale Dante consentirà la circolazione dalla prima verso la seconda. Diventa a senso unico da mercoledì 20, infine, il tratto di via Lanza tra via Gadolini e via don Minzoni, anche in questo caso con direzione autorizzata dalla prima alla seconda.

“A seguito delle segnalazioni dei cittadini e dei consiglieri comunali, che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione – commenta l’Assessore alla Viabilità, Paolo Mancioppi – abbiamo dato avvio a una serie di verifiche con gli uffici, che permettono oggi di adottare queste misure nelle vie indicate, volte a rendere più scorrevole la circolazione, consentendo l’utilizzo degli spazi di sosta e tutelando la sicurezza di tutti gli utenti della strada e dei cittadini”.