Dal Comune 150mila euro per 48 associazioni sportive

Dal Comune di Piacenza 150 mila euro al mondo sportivo piacentino, contributi a 48 società e associazioni della città. Il sindaco Barbieri e l’Assessore Cavalli: “Sostegno alla ripartenza delle attività duramente danneggiate dall’emergenza sanitaria”.

Due successivi bandi, approvati dalla Giunta Barbieri e pubblicati lo scorso settembre, hanno permesso di assegnare 150 mila euro di contributi a fondo perduto a sostegno di 48 società e associazioni sportive piacentine, che coinvolgono nell’attività circa 3.000 atleti.

“L’emergenza sanitaria – commentano il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore allo Sport, Stefano Cavalli – ha imposto un lungo stop anche al mondo sportivo, mettendo in seria difficoltà società e associazioni che giornalmente coinvolgono migliaia di atleti, in particolare giovani e giovanissimi, con una preziosa opera di formazione sportiva e umana. L’auspicio è che anche grazie a questi contributi, che rientrano tra le misure messe in campo dall’Amministrazione a sostegno del sistema socio-economico piacentino colpito dall’emergenza Covid-19, possa ripartire l’attività di tutto il mondo sportivo locale”.

L’entità del contributo assegnato è stata calcolata in base al numero degli atleti tesserati.

Le società e associazioni sportive beneficiarie sono:

ALIVE DANCE STUDIO, ANOTHER WAY ASD, ATLETICA A CINQUE CERCHI ASD, ATLETICA PIACENZA, BAKERY SPORT ACADEMY, BASKET SOLE ASD, BESURICA ASD, BLUE LEMON DANCE STUDIO ASD, CAD ASD, CALYPSO ASD, CENTRO SPORTIVO FARNESIANA KARATE PIACENZA, CIRCOLO SCHERMA “PETTORELLI” ASD, CLUB VOLLEY 92 ASD, EDILCOOP QT8 AGD, GIMNASTIC DREAM ASD, GOTICO GARIBALDINA USD, GRUPPO SPORTIVO “LEPIS” ASD, HIP HOP SHOCK ASD, JUDO SHIAI ASD, L.C.SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L., LA PALESTRINA CLUB ASD, LIBERTAS GIMNASIUM ASD, LIBERTAS SAN CORRADO ASD, LYONS PROPAGANDA ASD, LYONS RUGBY ASD, MACACO ASD, MATE SPORT ACADEMY ASD, MIOVOLLEY ASD, PALLACANESTRO PIACENTINA S.D.S.R.L., PANTERE LYONS ASD, PIACE SKATERS ASD, PIACENZA BASEBALL ASD, PIACENZA PALLANUOTO 2018, PIACENZA RUGBY CLUB ASD, PIACENZA SKATE SCHOOL ASD, PIACENZA VOLLEY, POLISPORTIVA MINISPORT LAB ASD, REAL LIBERTAS ASD, SAN GIUSEPPE CALCIO ASD, SOC. CANOTTIERI VITTORINO DA FELTRE, SOCIETA’ CANOTTIERI NINO BIXIO, SPECIAL DREAM TEAM ASD, SPES BORGOTREBBIA UPD, TRESPASS ASD, TURRIS ASD, U.S. SAN LAZZARO, VOLLEY TEAM PIACENZA ASD, YOU ENERGY VOLLEY.