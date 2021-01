Consegnati alla LILT e all’AMOP Piacenza gli assegni con le donazioni per la lotta e la ricerca contro i tumori da parte della 50&Più di Piacenza, l’Associazione che da 50 anni si impegna per lo sviluppo culturale e la valorizzazione degli over 50.

La delegazione, guidata dal Presidente Franco Bonini, ha incontrato per la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) il presidente dott. Franco Pugliese (Direttore Dipartimento della Sicurezza e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Azienda USL di Piacenza) e la segretaria Lalla Brusamonti. A seguire ha incontrato per l’AMOP (Associazione Malato Oncologico Piacentina) il prof. Luigi Cavanna (Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia Azienda USL di Piacenza) e la presidente dell’Associazione Romina Piergiorgi.

In entrambi gli incontri sono stati donati gli assegni con le somme raccolte con le offerte dai soci 50&Più. “Il Consiglio straordinario del Direttivo della 50&Più di Piacenza – ha detto il presidente Franco Bonini – con queste due donazioni alla LILT e all’AMOP di Piacenza ha voluto testimoniare concretamente l’impegno della 50&Più per la prevenzione, la lotta e la ricerca contro i tumori”.