Dall’azienda Cal pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà seguite da Croce Rossa

Nel pomeriggio dell’8 gennaio, presso la sede di Pontenure dell’azienda CAL – Servizi Logistici, sono stati donati diversi pacchi alimentari agli operatori del Comitato di Croce Rossa Piacenza.

Il Gruppo CAL realizza appalti logistici in outsourcing presso magazzini di terzi ed è un’azienda presente sul mercato dal 1980.

Marco Salvadeo e Roberto Ferritto, in rappresentanza del Gruppo, hanno consegnato i prodotti a Michele Gorrini, responsabile Area Emergenza di Croce Rossa Piacenza, come simbolo di un segnale al territorio in questo periodo complesso di emergenza sanitaria.

In questo ultimo anno tantissime famiglie piacentine si sono trovate in difficoltà ed è anche questo uno degli obiettivi di Croce Rossa: migliorare lo stato di salute delle persone e delle comunità.