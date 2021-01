Debutto con la Juventus per il talento piacentino Nicolò Fagioli

Serata da ricordare per Nicolò Fagioli, talento tutto piacentino classe 2001: il giovane centrocampista ha fatto il suo esordio in prima squadra, oltretutto da titolare, con la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia nella sfida tra i bianconeri e la Spal.

Centrocampista dai piedi buoni, Fagioli è arrivato a Vinovo nel 2015 dove si è fin da subito messo in mostra, tanto da farsi notare anche da Massimiliano Allegri che lo aveva pubblicamente elogiato. Il suo talento non è passato inosservato nemmeno agli occhi di Andrea Pirlo, tanto da meritarsi in diverse occasioni la convocazione in prima squadra: Fagioli era in panchina anche pochi giorni fa anche nella sfida di Supercoppa vinta dai bianconeri sul Napoli.

Di lui si parla anche in ottica mercato: il suo nome potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe dal Sassuolo alla Juventus l’attaccante Gianluca Scamacca.