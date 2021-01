Degrado a Vicolo del Guazzo “Il parco nell’era dell’asporto”

Nella desolazione di un parco vuoto – tra panchine, altalene e giochi per i bimbi – a farla da padrone sono un “mare” di cartacce, plastica e sacchetti abbandonati: alcuni per terra, altri traboccanti dal bidone dell’immondizia. Residuo di un pasto veloce, preso col take away dal vicino fast food.

Siamo al giardino situato tra Vicolo del Guazzo e via Sant’Ambrogio a Piacenza: la foto inviataci in redazione da un lettore – con il titolo ironico “Il parco nell’era dell’asporto” – mostra un quadro desolante di degrado e inciviltà.

