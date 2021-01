“Diritti e doveri in tempo di pandemia”, ciclo di incontri del Caffè Letterario del “Gioia”

Anche quest’anno il liceo “Gioia” di Piacenza organizza un ciclo di incontri gratuiti e aperti alla cittadinanza, tradizionalmente ospitati all’interno del Caffè letterario.

In considerazione della situazione sanitaria, l’iniziativa si svolgerà completamente on line e prevede sei incontri legati al tema “Diritti e doveri in tempo di pandemia”. Un argomento quanto mai attuale, affrontato con la guida di esperti di risonanza nazionale. Data la rilevanza dell’argomento, il percorso trova collocazione all’interno di “conCittadini”, il progetto di cittadinanza attiva dell’Assemblea regionale dell’Emilia Romagna.

Il primo incontro si terrà il 29 gennaio alle 15 e avrà come ospite Piercamillo Davigo, magistrato in pensione, già membro del Pool Manipulite al tempo di Tangentopoli e poi del Consiglio Superiore della Magistratura. Come nella tradizione del Caffè letterario, gli incontri alterneranno docenti universitari a protagonisti della società civile, come il giornalista Michele Serra o il portavoce nazionale di Amnesty International, andando a toccare i temi dei diritti – da quelli di genere a quelli legati alla salute e all’informazione – offrendo anche il contributo delle scienze cognitive.

Per la partecipazione sarà sufficiente collegarsi attraverso un link alla piattaforma Teams del liceo Gioia.

IL CALENDARIO