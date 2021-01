“Nonostante il vostro articolo con foto su mia segnalazione e segnalazioni di tante altre persone a chi di competenza a tutt’oggi la situazione in via Buozzi è peggiorata e non cambiata rami e tronchi sui marciapiedi e nessuno in 15 giorni è venuto a toglierli”.

Un lettore torna a segnalare la situazione di via Buozzi a Piacenza, dove non sono ancora stati rimossi i grossi rami caduti in seguito alla nevicata del 28 dicembre scorso. “Gli anziani non possono camminare sui marciapiedi e nemmeno sotto ma in piena strada con gravi pericoli. Ma il Comune che fa? Noi le tasse regolarmente le paghiamo. Piacenza peggiora”.

