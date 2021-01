“Dopo un anno di Dad nessuna ricognizione sulla dispersione scolastica”

“Stupisce che dopo un anno di didattica a distanza la Regione non abbia monitorato quanti studenti abbiamo perso per strada”.

Lo afferma il consigliere piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri che si è ritenuto insoddisfatto della risposta dell’Assessore Salomoni all’interrogazione presentata in Commissione Cultura. “Oggi abbiamo appreso dall’assessore regionale alla scuola che dopo un anno di didattica a distanza imposta dal Coronavirus la Regione Emilia-Romagna non ha pensato di procedere a una ricognizione sulla dispersione scolastica, non sappiamo, cioè, quanti ragazze e ragazzi, quanti bambini abbiamo ‘perso per strada’. Ci sono tanti impegni – però non esiste ancora un vero e proprio team di esperti per un così grande problema – tanti condizionali, tante belle parole: ma nulla di concreto” – dice Tagliaferri.

“Ci saremmo aspettati che la gestione della scuola a distanza non venisse lasciata alla buona volontà di insegnanti, presidi e famiglie, ma che la nostra Regione avesse censito chi era più fragile e si fosse andati a recuperarli. E invece, parole e soltanto parole. Un paese che demolisce l’istruzione è già governato da quelli che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere”.