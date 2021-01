Due giorni in ‘zona rossa’: le limitazioni fino al 6 gennaio

Due giorni in ‘zona rossa’: ecco le limitazioni fino al 6 gennaio. In attesa dell’introduzione dei nuovi paletti adottati durante l’ultimo consiglio dei ministri, saranno in vigore oggi e domani i provvedimenti adottati dal decreto Natale.

Cosa è possibile fare, quindi, il 5 e il 6 gennaio?

Si potrà uscire per fare una passeggiata vicino a casa con la mascherina e fare attività sportiva da soli, sarà necessaria l’autocertificazione per gli unici spostamenti consentiti, vale a dire quelli per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità o per tornare alla propria residenza o domicilio.

Fino al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti con le quali convivono.

Bar e ristoranti saranno aperti solo per l’asporto, nessuna limitazione per i negozi alimentari e i supermercati, farmacie, librerie, tabaccherie, parrucchieri, fiorai, profumerie e gli altri esercizi normalmente aperti in zona rossa osserveranno i consueti orari dei giorni prefestivi e festivi.