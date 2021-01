Ecce Homo alla Banca di Piacenza, ecco le commissioni per il concorso di fotografia e pittura

Sono state scelte le commissioni che giudicheranno i lavori presentati per i concorsi di fotografia e di pittura che la Banca di Piacenza ha bandito in occasione dell’Ostensione a Palazzo Galli dell’Ecce Homo di Antonello da Messina.

Nel primo caso, le foto saranno valutate da Pietro Boselli, vicedirettore generale della Banca (presidente); Giorgio Braghieri, presidente della Fondazione Opera Pia Alberoni e Patrizio Maiavacca, del Gruppo fotografico Idea Immagine. I dipinti, invece, verranno esaminati da Pietro Boselli, vicedirettore generale della Banca (presidente); Umberto Fornasari, della Fondazione Opera Pia Alberoni e Alessandro Malinverni, storico dell’arte e Conservatore del Museo Gazzola. Le commissioni – verificati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la partecipazione – procederanno a valutare in assoluta discrezionalità ed a proprio insindacabile giudizio l’assegnazione dei premi.

Per il concorso fotografico, in palio una Mirrorless Canon EOS M50 (1° classificato), una action camera GoPro Hero 9 (2° classificato) e un Drone Dji Tello Boots Combo (3° classificato). Per il concorso di pittura, al vincitore andrà una Mirrorless Canon EOS M50; altri premi per il podio, un cofanetto Caran d’Anche 80 colori Museum e un temperamatite in metallo Edizione standard Caran d’Anche. Si ricorda – spiega la Banca di Piacenza – che è stato fissato nell’1 febbraio l’ultimo giorno utile per l’invio delle opere dei partecipanti ai rispettivi concorsi, che dovranno pervenire all’Ufficio Relazioni esterne (relaz.esterne@bancadipiacenza.it) accompagnate dal modulo di partecipazione compilato in ogni sua parte, modulo scaricabile dal sito della Banca (www.bancadipiacenza.it).