Eccellenza, la maggioranza delle società dice no alla ripartenza del campionato

No alla ripartenza del campionato di calcio di Eccellenza.

E’ la posizione espressa a “larga maggioranza” dalle società nel corso dell’incontro, svolto in modalità online, alla presenza del Presidente Regionale Simone Alberici e del Consigliere Regionale con Delega all’Attività Agonistica per l’Eccellenza e per la Promozione Giuliano Gandolfi. Tutti i Club – fa sapere il Crer Figc – sono stati ascoltati – i ben 39 su 43 collegati in videoconferenza, più i 4 rimanenti raggiunti il giorno successivo – e in larga maggioranza hanno dichiarato la propria contrarietà a riprendere l’attività in queste condizioni precarie, applicando il Protocollo utilizzato in Serie D e manifestando notevoli problemi con i format dei campionati pensati e ratificati all’inizio della stagione”.

Preso atto di tali difficoltà, il Presidente Alberici ha convocato un Consiglio Regionale Straordinario nella giornata di martedì, informandolo di quanto appreso durante la videoconferenza con le Società di Eccellenza e riservandosi poi di comunicare la volontà delle Società alla LND, discutendone nel merito in occasione del Consiglio Direttivo in programma il 5 febbraio.