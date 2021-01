Emilia verso la zona rossa? Bonaccini “Incidenza contagi non entrerà nei parametri”

Zona rossa automatica per le regioni con un’incidenza di 250 contagi Covid settimanali ogni 100mila abitanti?

Per il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini “quel limite non l’ha chiesto nessuna regione”. “Se volete la mia impressione – ha aggiunto -, non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni”. Bonaccini, come riportano diversi organi di informazione, è intervenuto così al termine della sua visita al centro vaccini di Baggiovara (Modena) sull’ipotesi, avanzata da Iss e Cts, su cui il Governo starebbe ragionando in vista del prossimo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio. “Domattina (lunedì, ndr) ci confronteremo con il governo – ha spiegato – e come sempre cercheremo di fare il meglio possibile”.

L’Emilia Romagna, con 242,44 casi ogni 100mila abitanti secondo i dati dell’ultimo monitoraggio, è molto vicina all’ipotetica soglia; si tratta però dei dati relativi alla settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio che, secondo le stime degli esperti, andranno in peggioramento nel prossimo monitoraggio.