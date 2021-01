Esordio in casa da dimenticare per Volley Academy, sconfitta da Centro Volley (1-3)

Esordio casalingo in serie B non del tutto da dimenticare per una Volley Academy Piacenza che, per i primi due parziali, mette in seria difficoltà la forte squadra ospite, giocando ad alti ritmi.

Un servizio molto incisivo e un muro difficile da superare sono le armi che permettono alle padrone di casa di vincere con scioltezza il primo set e di sfiorare la vittoria anche del secondo. Purtroppo, complici un calo mentale e qualche incertezza difensiva, il CVR rialza la resta e prende il controllo della partita, ribaltando il risultato e aggiudicandosi il match per 1-3.

LTP Volley Academy Piacenza – Centro Volley Reggiano 1-3 (25-19; 24-26; 15-25; 11-25)

Volley Academy PC: Romanin 4, Sesenna 10, Gilioli (C) 5, Cicola 12, Nicolini 7, Cecchini 8, Marchetti 1, Camurri 2, Masotti, Corradi, Kraja, Boni, Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli