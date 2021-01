Esordio super per la Teco Corte Auto, vittoria esterna contro la corazzata Bolzano (1-4)

Esordio in campionato da incorniciare quello della Teco Corte Auto. Le pongiste magiostrine, al decimo anno consecutivo in Serie A-1, hanno ribaltato i pronostici della vigilia, sconfiggendo in trasferta, col risultato di 4-1, le favorite dell’Eppan Bolzano.

In campo Cortemaggiore ha schierato la linea verde, con il trio di “baby” Laurenti, Barani e Roncallo a cui si è aggiunta la 27enne russa Olga Kulikova. Le padrone di casa di Bolzano hanno puntato sulle sorelle Vivarelli – Debora (numero uno italiana) e Evelyn – affiancate dall’ungherese Fazekas e l’ucraina Sthyar.

La corazzata altoatesina parte subito in vantaggio, ma poi, grazie ad una grande Kulikova, Teco Corte Auto riaccende la partita, in un crescendo continuo fino al secco e meritatissimo 4-1 finale.

“Si tratta di una vittoria che vale davvero triplo – il commento post-partita della società di Cortemaggiore -. Abbiamo messo sotto una delle candidate allo scudetto, nonostante fino all’ultimo le disposizioni covid non ci abbiano fatto impostare come volevamo la gara. Un grazie va a Francesco Colombi, responsabile dei protocolli covid, che è riuscito a portare in campo Olga Kulikova, la quale ha dato un importante aiuto alle nostre atlete più giovani”.

I TABELLINI

Maria Fazekas – Jamila Laurenti 3-1 (8-11, 11-9, 11-4, 11-7)

Debora Vivarelli – Olga Kulikova 1-3 (11-9, 9-11, 6-11, 6-11)

Evelyn Vivarelli – Arianna Barani 0-3 (8-11, 5-11, 7-11)

Maria Fazekas – Olga Kulikova 0-3 (12-14, 8-11, 10-12)

Diana Styhar – Jamila Laurenti 1-3 (13-15, 9-11, 12-10, 9-11)