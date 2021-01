Fino a meno 12 in collina e montagna, in arrivo nuove gelate

La Protezione Civile della Regione Emilia Romagna fa scattare una nuova allerta meteo per martedì 12 gennaio, quando sono attese ancora gelate estese al primo mattino su tutta la regione.

Nel piacentino, in particolare, l’avviso riguarda l’alta collina e la montagna: “Sui rilievi del settore centro-occidentale – si legge – sono previsti valori minimi tra -8 e -10 gradi con locali punte di -12gradi, mentre durante il giorno flussi in quota relativamente più caldi tenderanno a far rialzare le temperature fino a valori prossimi a zero gradi.Nelle zone collinari e montane interessate da accumuli di neve al suolo sono possibili occasionali fenomeni franosi, su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.