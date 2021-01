Fiorenzuola, risoluzione consensuale con Diego Vita e Michele Moroni

U.S. Fiorenzuola 1922, ai saluti i giocatori Diego Vita e Michele Moroni.

Lo comunica il club con una nota, in cui spiega di avere risolto di comune intesa gli accordi che lo legavano alle prestazioni sportive dei giocatori.

Diego Vita – si legge -, attaccante, ha collezionato 5 presenze in rossonero, con 1 rete decisiva realizzata nei minuti finali della sfida a Seravezza ed 1 assist durante la gara con la Pro Livorno Sorgenti al Velodromo Pavesi. Michele Moroni, centrocampista, a causa di un problema muscolare non ha potuto disputare presenze ufficiali con la maglia di U.S. Fiorenzuola, ma ha lavorato costantemente durante tutti i mesi fino ad oggi.

La società – conclude la nota – ci tiene a ringraziare per la professionalità e la disponibilità mostrata Diego e Michele ed augura loro le migliori fortuna per il futuro calcistico e personale.