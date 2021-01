Fiumi in piena e rischio frane: nuova allerta maltempo nel piacentino

Continua il maltempo nel piacentino: per il weekend la Protezione Civile Emilia Romagna lancia l’allerta.

Per la giornata odierna – si legge nel bollettino -, venerdì 22 gennaio si prevede un’intensificazione delle precipitazioni sui rilievi, anche a carattere temporalesco sui crinali. Nel complesso le cumulate previste saranno elevate sulla montagna e alta collina piacentino-parmense, moderate sulle restanti aree montane e deboli in pianura. Attenuazione dalla tarda serata. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da sud ovest, in particolare sul crinale (75-88 Km/h), e sulla parte collinare (62-74 Km/h). Un quadro atmosferico che determina l’allerta arancione per piene dei fiumi, dei corsi minori e per frane. Nella nostra provincia, allerta arancione e gialla anche per vento e temporali.

Attenzione sul fronte maltempo anche nella giornata di sabato 23 gennaio: sono previste – annuncia la Protezione Civile – deboli precipitazioni nella mattinata; un abbassamento dello zero termico porterà neve sui rilievi a quote intorno ai 1000 metri con accumuli di modesta entità sul crinale. Venti in attenuazione nella prima parte della giornata ma in ripresa in serata sul crinale appenninico centro-orientale. Nelle zone montane interessate da precipitazioni e contemporanea fusione della neve presente sul suolo, sono possibili fenomeni franosi lungo i versanti e lungo la viabilità, ruscellamento e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori. Dalla mezzanotte del 23 gennaio, scattano quindi nuove allerte meteo per la nostra provincia: rossa e arancione per piene dei fiumi, arancione e gialle per piene dei corsi minori e frane.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.