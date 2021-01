Freddo intenso, allerta gialla nel piacentino

Dopo il maltempo, il freddo intenso. La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo per “temperature estreme” che interessa anche il territorio piacentino.

L’avviso, di colore giallo, è in vigore per tutta la giornata di lunedì 11 gennaio: “Sono previste – si legge – condizioni di temperature rigide, con medie giornaliere attorno al valore di – 3 gradi centigradi su tutta la fascia appenninica e attorno al valore di zero gradi centigradi sulla zona collinare centro-occidentale e sulle pianure occidentali. Sono possibili occasionali fenomeni franosi nelle zone montane in aree con condizioni idrogeologiche particolarmente fragili”.