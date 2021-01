Furbetti dei buoni spesa, Pd “Quali misure di controllo adotterà il Comune”

Furbetti dei buoni spesa, il gruppo consiliare del Pd a palazzo Mercanti chiede quali misure il Comune di Piacenza abbia intenzione di adottare, per evitare il ripetersi dell’assegnazione dei contributi a non aventi diritto.

Una sollecitazione che arriva dopo l’annuncio di una nuova tornata di aiuti alle famiglie in difficoltà. “Stiamo parlando di soldi pubblici e della sottrazione eventuale di risorse da parte di soggetti non aventi diritto a persone effettivamente bisognose, in palese abuso del diritto altrui alla solidarietà” sottolineano i consiglieri. “Le verifiche sui requisiti, per quanto riguarda l’erogazione di buoni spesa 2020, hanno preceduto – per quanto solo a campione – la fase di invio degli stessi o sono state svolte ex post, come lascerebbe intendere la lettura degli organi di stampa dove si riporta dell’alto numero di furbetti scovati (a metà dicembre 2020) – chiedono i consiglieri Dem -. Se queste verifiche sono oggi terminate, qual è il dato numerico delle domande prive di requisiti e l’importo dei buoni spesa erogato a non aventi titolo? Quali sono le procedure che il Comune di Piacenza conta di mettere in atto per recuperare soldi pubblici erogati inappropriatamente (nel caso di verifiche ex post) e quale speranza di successo in termini percentuali?”.

“In relazione alla seconda ondata di distribuzione di buoni spesa, la cui richiesta sarà possibile compilando l’apposito modulo on line dalle ore 13 di lunedì 18 gennaio fino alle ore 13 di venerdì 19 febbraio 2021, è previsto il controllo a campione dei requisiti preventivo rispetto all’invio dei buoni stessi?”.