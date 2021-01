Gas Sales Bluenergy al lavoro per il finale di regular season “Facciamoci trovare pronti”

Settimana senza partite ufficiali per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: complice la sosta della SuperLega per dare spazio alla Del Monte Coppa Italia, i biancorossi dopo la bella vittoria di domenica contro Verona sono rientrati in palestra nei giorni scorsi.

L’attività al PalaBanca di Piacenza è ripresa tra sedute in sala pesi e sessioni di tecnica: coach Lorenzo Bernardi insieme allo staff tecnico hanno stilato un programma per preparare al meglio le sfide contro Monza e Milano che attendono Clevenot e compagni. A commentare il periodo che i biancorossi stanno attraversando è Marco Izzo, palleggiatore arrivato in Emilia durante il mercato estivo: “Stiamo bene, abbiamo ripreso la preparazione e adesso abbiamo un periodo un po’ più lungo per arrivare pronti alla gara con Monza. Stiamo cercando di prepararci al meglio, sia fisicamente sia tecnicamente, per vincere le prossime due partite. Questi giorni senza gare dobbiamo affrontarli nel modo migliore: sicuramente quando si scende in campo ogni settimana non si perde il ritmo di gioco. Ora dobbiamo essere bravi a far fruttare al meglio il lavoro che stiamo portando avanti in palestra. È importante cercare di mantenere durante gli allenamenti la stessa intensità di gioco che si ha durante il match”.

Domenica 7 febbraio terminerà la Regular Season e in base al piazzamento raggiunto in classifica sarà definita la griglia per i Play Off. Più viva che mai è la lotta per il quarto e quinto posto: a contendersele, infatti, sono ben quattro formazioni. Piacenza, Vibo Valentia, Monza e Modena, infatti, sono tutte in corsa, in quanto in classifica sono distanziate da pochi punti. Al momento Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza occupa la sesta piazza in classifica a quota 32 punti e distante solo due lunghezze da Vibo (quarta a 34 punti) e a una lunghezza da Monza (quinta a 33 punti ma con ancora una gara da recuperare in programma il 10 febbraio). Alle spalle dei piacentini, però, c’è Modena (settima a 28 punti) pronta a sfruttare ogni passo falso delle rivali che la precedono in classifica.

A proposito della lotta per il piazzamento al quarto e quinto posto Izzo ha le idee chiare: “Al di là dei risultati delle nostre dirette concorrenti, dobbiamo vincere le due partite che ci restano, quello che dirà la classifica sarà il frutto non solo di queste ultime due gare ma di tutto il girone di andata e di ritorno. Quello che dobbiamo fare è cercare di fare sei punti, poi vedremo cosa succederà. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il miglior piazzamento in classifica”.