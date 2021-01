Gas Sales Bluenergy in campo a Padova. “Non dobbiamo mollare fino all’ultima partita”

È di nuovo vigilia di campionato per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che domenica 17 gennaio sarà impegnata in trasferta alla Kioene Arena alle ore 16 contro i padroni di casa della Kioene Padova nell’ottava giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca (Diretta Eleven Sports).

I biancorossi sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta casalinga patita contro Modena. Clevenot e compagni sono pronti a disputare quest’ultima parte di regular season con l’obiettivo di conquistare il miglior piazzamento in classifica in vista della seconda parte di stagione che li vedrà alle prese con i play off.

Rientrato in gruppo nei giorni scorsi dopo lo stop forzato Alberto Polo, centrale bassanese, è pronto a dare il suo contributo e ad aiutare la squadra. Il classe ‘95 si sofferma sulla gara che i biancorossi hanno disputato in settimana: “Sono contento di essere tornato in squadra e di poter dare una mano ai miei compagni. Dispiace per la partita con Modena: abbiamo commesso errori che sono stati determinanti per il risultato finale. É un peccato, perché era importante vincere. Da qui in avanti non dovremo mollare fino all’ultima partita per centrare il nostro obiettivo”.

Nel presentare i prossimi avversari Polo ha le idee chiare: sarà necessario scendere in campo concentrati, senza lasciarsi ingannare dalla posizione in classifica dei padroni di casa e lottare su ogni pallone per conquistare la vittoria:

“Domenica affrontiamo Padova: non dovremo più pensare alla gara persa martedì, sarà necessario scendere in campo con l’idea di vincere, di ritrovare il nostro gioco e quei tre punti che servono per il proseguo del nostro percorso. Padova è una squadra giovane ed interessante, contro di noi avrà sicuramente molta voglia di vincere e di dimostrare il proprio valore. Non dobbiamo sottovalutarli, senza guardare la loro posizione in classifica o il risultato dell’andata. Sarà una partita difficile, l’atteggiamento dovrà essere positivo, i nostri rivali non ci regaleranno niente. Abbiamo alcuni giorni per prepararci e in partita dovremo mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato in palestra”.

Reduci dalla sconfitta per 3-0 nel recupero di mercoledì sera contro Trento, Kioene Padova è pronta ad accogliere i biancorossi per la sfida del rilancio. Fermi a 12 punti in classifica, i bianconeri, allenati in questa stagione da coach Cuttini sono pronti a battagliare, come hanno fatto intravedere proprio nella gara contro i trentini soprattutto nell’ultimo parziale. I patavini possono contare, inoltre, su giovani interessanti e di talento, come lo schiacciatore Mattia Bottolo e su ragazzi più esperti come il palleggiatore Kawika Shoji, il centrale Marco Volpato.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 3 (1 successo Padova, 2 successi Piacenza)

EX: Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19, Alberto Polo a Padova dal 2017/18 al 2019/20, Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Wojciech Julian Wlodarczyk – 6 punti ai 500 (Kioene Padova), Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100, Trevor Clevenot – 25 punti ai 1500, – 1 ace ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Toncek Stern – 10 punti ai 1400, Marco Vitelli – 10 punti ai 600, Marco Volpato – 3 ace ai 100, – 3 muri vincenti ai 400 (Kioene Padova), Oleg Antonov – 28 punti ai 1500, Trevor Clevenot – 8 punti ai 1700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)