Gas Sales Bluenergy sfida Verona al PalaBanca (in campo alle 19,30)

A poco più di un mese di distanza tornano ad affrontarsi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e NBV Verona nella nona giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca in programma domenica 24 gennaio alle ore 19.30 al PalaBanca di Piacenza (Diretta Eleven Sports).

Per la formazione allenata da coach Lorenzo Bernardi continua la caccia a punti preziosi per raggiungere il miglior piazzamento in classifica in ottica play off. Delle tre partite che rimangono al termine della Regular Season quella con Verona a detta proprio del tecnico, che rimarrà sulla panchina biancorossa per altre due stagioni, è la prima di tre finali che Piacenza deve affrontare. L’obiettivo di Clevenot e compagni è quello di scendere in campo con la giusta concentrazione e mettere in difficoltà fin da subito gli avversari.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 3 (1 successo Verona, 2 successo Piacenza)

EX: Michele Baranowicz a Verona nel biennio 2015-2016

A CACCIA DI RECORD: In Regular Season: Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100, Trevor Clevenot – 4 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); In carriera: Oleg Antonov – 27 punti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Edoardo Caneschi – 1 muro vincente ai 200, Matey Kaziyski – 8 punti ai 4400 (NBV Verona)