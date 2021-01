Giornata della Memoria, Medaglia d’onore a cinque piacentini deportati

Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria, in ricordo dello sterminio del popolo ebraico e della persecuzione italiana dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, e di coloro che, in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e hanno, anche a rischio della propria vita, salvato e protetto i perseguitati.

Nell’ambito delle celebrazioni commemorative, nell’assoluto rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del Covid 19, procederà alla consegna delle medaglie d’onore che, ai sensi dalla legge 296/2006 vengono concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, che siano stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale, ovvero ai familiari dei deceduti.

Nella nostra provincia cinque sono le medaglie che saranno consegnate, di cui quattro alla memoria: Ido Cassinelli (alla memoria), militare deportato dal 08/09/1943 al 01/08/1945 e internato nel Campo VI C di Meppen – Germania; Osvaldo Galli (alla memoria), militare deportato dal 13/09/1943 al 01/03/1945 e internato a Marienburg, Forbach; Bruno Silva, militare deportato dal 08/09/1943 e internato a Hidelsheim; Giovanni Sivelli (alla memoria), militare internato in Stalag IV B; Renzo Villaggi (alla memoria), militare deportato dal 08/09/1943 al 10/05/1945 e internato a Hannover.

“Non è memoria la ripetizione di fatti: è memoria la riflessione sulle cause del male assoluto – sottolinea il Prefetto Daniela Lupo -. Quel giorno, il 27 gennaio 1945, fu un giorno di svolta: fu il giorno in cui il mondo conobbe le atrocità dello sterminio della popolazione ebraica, dei rom, dei diversi, atto finale di anni di persecuzione iniziata con la politica di discriminazione, e proseguita con la ghettizzazione. Grazie alla forza dei testimoni sopravvissuti è giunto a noi il racconto degli orrori che i loro occhi hanno potuto vedere e i loro corpi hanno dovuto subire. Racconti che parlano di vite strappate alla quotidianità destinate dopo disumani viaggi a una fredda selezione capace di decidere chi poteva essere sfruttato fino allo stremo per il lavoro. Ricordare la Shoah significa, allora, testimoniare l’inaccettabilità e il rifiuto di ogni forma di discriminazione, razzismo, violenza e odio”.

“In considerazione dell’assoluta importanza di tramandare la memoria alle nuove generazioni, per ricordare i tremendi fatti e le vittime della Shoah – spiega la Prefettura -, la quasi totalità delle attività verrà svolta utilizzando piattaforme informatiche e i canali social, che consentiranno ad un ampio numero di studenti e di utenti di partecipare”. Al termine delle riunioni del “Comitato Provinciale 27 gennaio” presieduto dal Prefetto, con il contributo del Comune di Piacenza e degli altri Comuni presenti, della Provincia di Piacenza, dell’Archivio di Stato di Piacenza, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza, dell’Ufficio scolastico provinciale, di ISREC, ANPI, Nastro Azzurro e Associazione Vittime Civili di Guerra sono stati definiti i seguenti eventi:

– 28 gennaio alle ore 11 la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza ha organizzato il webinar “Resistere in situazioni estreme: Primo Levi e Viktor Frankl, testimoni della Shoah” con saluti istituzionali anche del Prefetto Daniela Lupo e interventi del Prof. Bruzzone Dipartimento di Pedagogia e della Dr.ssa Frustagli del Dipartimento di Italianistica;

– 27 gennaio ISREC ha organizzato per le scuole la visione in prima assoluta del film di Maya Sarfaty Se questo è amore (Austria-Israele, 2020). Le informazioni per l’accesso alla piattaforma digitale Vimeo sono reperibili sul sito dell’Istituto.

– dal 25 gennaio 2021 per i Docenti ISREC offre proposte didattiche per tutti i gradi di scuola, Moduli/Uda brevi di Educazione civica/nucleo tematico Educazione della Memoria per commemorare insieme la ricorrenza (sul sito dell’Istituto).

– dal 26 gennaio 2021 Per la cittadinanza, gli insegnanti, gli studenti delle Scuole Superiori ISREC propone “Storia e educazione della Memoria. Un confronto tra storici”, ne discutono Antonio Brusa e Marcello Flores, introduce e coordina Carla Antonini (sul sito e canale Youtube dell’Isrec).

L’Archivio di Stato renderà inoltre fruibile attraverso i propri canali social (Facebook, Instagram, Youtube) e sito istituzionale un video della durata di 5’ che propone una breve presentazione di documenti tratti dal fondo archivistico dell’Intendenza di Finanza di Piacenza, conservato presso l’Istituto. I documenti presentati sono estratti dalla serie “Danni di guerra”, sottoserie “Debiti partigiani, danni alleati, beni nemici”; in ambito scolastico con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Provinciale sono previsti momenti di riflessione, letture e proiezioni di docufilm con ascolto di testimonianze sull’Olocausto. Numerose infine le iniziative delle Amministrazioni comunali della provincia in commemorazione del Giorno della Memoria a cui verrà data idonea pubblicità ed informazione sui siti istituzionali dei Comuni.

“SHOAH PAGINA NERA DA NON DIMENTICARE” – La nota di Forza Italia Giovani – Forza Italia Giovani, forte dei suoi profondi e alti valori, che sono comune visione nella risoluzione del Parlamento Europeo che equipara tutti regimi, da quello nazifascista a quello comunista, commemora oggi la tragedia della Shoah. Una pagina nera e devastante della storia, che non possiamo mai dimenticare e che anzi dobbiamo fare di tutto perché non vada dimenticata. Un’epoca storica che ha lacerato e sconvolto l’umanità. La nostra azione politica sarà sempre volta a combattere ogni tipo di regime. La tragedia dei milioni di ebrei morti è un fatto storico che spesso sembra essere lontano dai noi ma così non è. Il nostro faro è sempre stato e sarà sempre la LIBERTA’.