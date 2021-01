Gossolengo, bando da 80mila euro per aiutare le imprese

L’Amministrazione comunale di Gossolengo, nell’ambito delle iniziative volte a supportare la creazione di nuove imprese locali e favorire lo sviluppo del proprio sistema economico, intende sostenere ed incentivare il rilancio del settore imprenditoriale locale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto, per rispondere alle esigenze del tessuto locale, promovendo ulteriori assunzioni nel territorio e cercando di creare più servizi alla cittadinanza.

A tal fine è stato stanziato un fondo di 80mila euro accessibile attraverso un bando pubblicato online, che ha come finalità di intercettare tutte le eventuali esigenze di riqualificazione o di qulasiasi ulteriore attività che possa insediarsi nel nostro territorio.

Crediamo che Gossolengo – spiega la nota dell’amministrazione comunale – sia un ottimo punto di partenza per costruire insieme una rete di servizi aggiuntivi, sia geograficamente sia come bacino di utenza.

Oggi più che mai riteniamo fondamentale l’avvio di nuove imprese commerciali e artigianali e le riqualificazioni di attività commerciali e artigianali esistenti sul territorio comunale, con la finalità di un miglioramento della qualità e di una miglior accessibilità dei servizi.

Rappresentiamo e crediamo nelle potenzialità del nostro territorio e per questo intendiamo sostenere sia le attività che intendono scommettere con nuovi insediamenti sia per attività già esistenti sia per attività che intendono riqualificarsi.

Ricordiamo che le domande devono pervenire entro il primo febbraio 2021, entro le ore 11, in modalità telematica attraverso invio alla pec comune.gosslengo@legalmail.it oppure attraverso servizio postale con raccomandata seguendo le modalità indicate nel bando stesso.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link:

http://www.comune.gossolengo.pc.it/Leggi_Articolo.asp?IDArt=814