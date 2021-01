Gossolengo, dal 30 gennaio appuntamento aggiuntivo al Centro prelievi

Centro prelievi di Gossolengo, servizio potenziato da fine mese.

“In funzione della convenzione approvata, tra l’Amministrazione e Pubblica Assistenza Croce Bianca, si comunica che a partire da sabato 30 gennaio 2021, dalle 7 alle 8.20, sarà disponibile per la cittadinanza un appuntamento mensile aggiuntivo del servizio prelievi, eseguito con accesso diretto” – si legge in una nota del Comune -. Successivamente sarà reso disponibile il calendario definitivo che verrà pubblicato sul sito del comune ed esposto nella bacheca all’ingresso del municipio e nello stesso centro prelievi. Di norma i successivi prelievi aggiuntivi saranno scadenzati il terzo sabato di ogni mese. Rimane invariata la gestione dei prelievi al giovedì mattina. Per qualsiasi ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al centro prelievi al numero 0523770244″.