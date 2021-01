“Grana Padano, nessuna riduzione delle produzioni. Dal Piano tanti risultati positivi”

L’Assemblea Generale del Consorzio Tutela Grana Padano, per voce del Presidente Renato Zaghini, replica alle dichiarazioni di Confagricoltura Piacenza in merito al Piano Produttivo approvato nel dicembre scorso. Di seguito il suo intervento.

Pur rispettando legittimi pareri ed opinioni diverse, per quanto assolutamente minoritarie nel nostro sistema, è inevitabile però confutare alcuni passaggi della nota di Confagricoltura Piacenza. Infatti circa la presunta, ma irreale, politica di riduzione delle produzioni si sottopongono 3 inconfutabili dati: il primo dato è l’incremento produttivo addirittura del 50% negli ultimi vent’anni e del 29% dal 2007 cioè da quando è continuamente attivo il piano; il secondo dato è l’incremento produttivo degli ultimi due anni pari al +6,4% che significano 160mila tons di latte destinato in più a Grana Padano rispetto al 2018 e il terzo dato è il raffronto tra il differenziale del valore latte a Grana Padano e quello del latte omogeneo diversamente destinato.

Ciò doverosamente precisato il Piano Produttivo Grana Padano, come evidenziato da importanti studi universitari si è rivelato negli anni «…lo strumento più innovativo e più efficace del “Pacchetto Latte”» e anche «…un esempio da esportare per tutto l’agroalimentare italiano», e ha prodotto i seguenti risultati:

– Grazie agli introiti aggiuntivi da destinare alla promopubblicità il Grana Padano è diventato il prodotto DOP più diffuso e consumato in Italia e nel mondo;

– I costi aggiuntivi da parte dei singoli caseifici si sono di fatto anche trasformati in crescita strutturale delle proprie capacità produttive;

– Nell’ultimo ventennio è cresciuta mediamente di circa 2,5% all’anno la quantità di latte destinato a Grana Padano garantendo crescita equilibrata, diffusa e coordinata delle produzioni di latte da parte degli allevatori;

– Ha garantito i migliori risultati economici al latte destinato a Grana Padano rispetto a quello omogeneo diversamente destinato;

– Con circa 2,7 milioni di tons latte destinato a Grana Padano nel 2020 rispetto agli 1,7 milioni di solo vent’anni fa il comparto Grana Padano si è rivelato il sistema lattiero caseario europeo nettamente più performante, tale da essere “studiato” non solo da enti di ricerca italiani ma anche europei.

Questi sono gli evidenti motivi per i quali il Piano Produttivo Grana Padano ogni anno viene liberamente e democraticamente votato in Assemblea da ben oltre il 90% dei consorziati ricordando anche che la base consortile per quasi il 62% è composta da allevatori, tramite le loro cooperative di trasformazione e che nel CdA su 27 consiglieri d’amministrazione ben 17 sono allevatori, tra cui, in primis, il Presidente oltrechè altri consiglieri non cooperatori.

Ciò precisato il Piano Produttivo Grana Padano risponde quindi coerentemente a tutti i requisiti e prescrizioni previste per i Piani Produttivi dei prodotti DOP avendo garantito sviluppo, salvaguardia dei piccoli produttori, adeguata prosperità di sistema nel rispetto della trasparenza, qualità e costi per il consumatore. È comunque fisiologico e democratico che ci sia qualche voce fuori dal coro ed è accettabile ci sia qualcuno che preferisce non vi siano strumenti di governo delle produzioni, tali tesi però non possono e non devono basarsi su presupposti fuorvianti e soprattutto irreali, bensì invece su trasparenti, per quanto a nostro avviso imprudenti, principi di deregulation produttiva sui quali cercare consensi crescenti perché al momento limitati solo a qualche isolata, seppur legittima, espressione.