I Fiorenzuola Bees sfidano Olginate. Coach Galetti “Fondamentale smussare i nostri difetti”

Sono punti pesanti quelli in palio al Palazzetto Iginio Ravasio di Olginate (LC) sabato 30 gennaio.

Per la nona giornata del Campionato Serie B Girone B2 LNP Old Wild West (palla a due alle ore 18.00), i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti, sconfitti dalla rimonta per certi versi clamorosa della JuVi Cremona nello scorso weekend, sono ospiti di una Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate anch’essa sulle montagne russe. Entrambe le formazioni sono braccio a braccio in graduatoria, con 2 partite vinte e 6 perse e a quota 4 punti in classifica. I Bees approcciano alla partita con un buon dato di 76,9 punti realizzati a partita, confermando un trend invece non perfetto sotto la voce dei tiri liberi (61% in stagione). Proprio dalla linea della carità si registra un trend da sbloccare sotto il profilo psicologico per i valdardesi, che solo contro la JuVi Cremona al debutto e nella sconfitta di Vigevano hanno superato il 70% di percentuale. E’ invece in crescita il dato dei palloni recuperati, assestandosi su una media di 9/gara nelle ultime 5 gare dopo un inizio da 5,3 a partita; segno di come in palestra si stia lavorando settimanalmente sulla fase difensiva, limando alcuni dettagli.

Coach Galetti ed il suo staff stanno concedendo ampio minutaggio in queste prime 8 gare ad Allodi (12,8 punti e 8,4 rimbalzi a partita in 31 minuti di media) e Galli (10,4 punti, 4,4 rimbalzi e 4,8 assist di media in 33 minuti di gioco a partita). Per la trasferta di Olginate, Fiorenzuola confida nell’apporto e nelle percentuali di altri giocatori in doppia cifra di media come capitan Maggiotto e Livelli, cui si aggiungono i centimetri e l’energia di Ricci e Bracci sotto le plance e la pericolosità di Fowler e di Brighi (9 e 8 punti di media per loro rispettivamente).

In casa Olginate, la squadra è stata costruita in modo importante durante l’estate, puntando ai playoff di categoria. In una stagione particolarmente strana anche a causa della pandemia, la squadra della provincia di Lecco si ritrova invischiata nei bassifondi della classifica, a 4 punti proprio come i Bees. Sono 71 i punti di media realizzati per la squadra di Coach Contigiani, che all’andata al PalaMagni aveva dovuto cedere il passo a Fiorenzuola per 89-72. Nuova Pallacanestro Olginate viene da due risultati altalenanti: prima un +18 in casa contro Piadena, cui è seguito un -21 al PalaRavizza di Pavia contro Omnia Basket Pavia. Risultati in up and down per una squadra che vede nell’estro di Giannini, Negri e Bloise i tre principali realizzatori offensivi sopra la doppia cifra di media in stagione, cui si aggiunge l’esperienza e la fisicità di elementi importanti per la categoria come Lenti ed Avanzini.

Coach Gianluigi Galetti ha inquadrato così il momento del Fiorenzuola: ”Contro la JuVi Cremona ci siamo bloccati nel secondo tempo su un loro cambio difensivo. Queste mancanze di fiducia forse vengono anche perchè siamo in un momento non felice dal punto di vista dei risultati. Nel momento in cui la JuVi provava a recuperare, noi abbiamo sbagliato tre rigori calcistici da sotto canestro che avrebbero tenuto con meno entusiasmo la squadra cremonese. Dobbiamo capire che questi blackout sono esiziali in Serie B, i ragazzi devono capire che devono continuare a lavorare per smussare i difetti nei particolari. Ci stiamo preparando duramente per la sfida contro Olginate, stiamo continuando a provare a migliorare la nostra difesa, che per una squadra come la nostra è stato il tallone d’Achille in questo girone di andata, abituati come eravamo ad avversari differenti in Serie C Gold. Ripartiamo da quello che abbiamo fatto di buono anche nella nostra metà campo nel primo tempo con la JuVi, ed andiamo a provare a fare una prestazione importante ad Olginate, che è desiderosa come noi di punti ed ha un buonissimo organico”.’

Palla a due alle ore 18 di sabato sera. I Bees vogliono svoltare la stagione, oltre che con prestazioni sempre migliori, anche con due punti veramente pesanti.