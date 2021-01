I ricercatori italiani mettono in guardia contro forex trading online

Una quota crescente dei flussi di cassa globali può essere pura speculazione fiscale, concludono i ricercatori.

Ogni giorno enormi somme fluiscono da paese a paese in tutto il mondo.

Gli investimenti vengono effettuati nell’acquisizione di società, nella creazione di uffici di vendita o nella costruzione di fabbriche. Nel fare affari e creare crescita e occupazione .

Ma una quota crescente del denaro ha poco a che fare con l’economia reale. Questi sono forex trading online: costruzioni finanziarie che possono avere come unico scopo la speculazione fiscale.

Questa è la conclusione di tre ricercatori italiani, che sono stati i primi a scoprire la portata globale degli forex trading online.

– Nonostante molte iniziative politiche per combattere l’evasione fiscale a livello globale , gli forex trading online sono ancora in crescita, afferma Niels Johannessen, professore con compiti speciali presso l’Università di Copenaghen.

Perdita per miliardi

Negli ultimi dieci anni, la quota di forex trading online sul totale dei flussi di investimento globali è aumentata dal 30% al 40% e il fenomeno finanziario ora raggiunge un totale di 15.000 miliardi di dollari all’anno. Una cifra colossale, che a confronto corrisponde all’attività economica totale di Germania e Cina in un anno.

Ciò è dimostrato dai risultati della ricerca del gruppo di ricerca composto da Jannick Damgaard, Thomas Elkjær e Niels Johannesen con collegamenti rispettivamente alla Danmarks Nationalbank, al Fondo monetario internazionale e all’Università di Copenaghen.

Il nuovo studio ha preso la copertina dell’influente quotidiano internazionale Financial Times all’inizio di questa settimana.

Tuttavia, gli forex trading online possono anche avere scopi diversi dall’evasione fiscale, sottolinea Niels Johannesen:

– Probabilmente ci sono aziende che fanno forex trading online senza un motivo fiscale, ma sappiamo che offre opportunità per farla franca meno in termini di tasse. La mia scommessa migliore è che ci sia una perdita di entrate di $ 2.000 miliardi all’anno.

Lilleputland è la superpotenza del denaro

I ricercatori si basano sulle statistiche sugli investimenti internazionali, i cosiddetti IDE – investimenti diretti esteri – investimenti esteri diretti, che sono in aumento negli ultimi anni.

Le cifre sono tradizionalmente utilizzate per comprendere lo sviluppo dell’integrazione economica tra paesi, ma gli forex trading online oscurano sempre più il quadro di quanto una parte consistente delle somme registrate abbia effettivamente qualcosa a che fare con l’attività reale.

Il compito, quindi, è stato quello di separare il fenomeno fantasma dagli investimenti effettivi.

Il Lussemburgo è un esempio di come gli investimenti possano avere pochissimo contenuto reale, ritengono i ricercatori. Lilleputlandet con 600.000 abitanti è una delle destinazioni più popolari al mondo per flussi di cassa globali alla pari della superpotenza degli Stati Uniti.

Se i quasi 4.000 miliardi di dollari che affluiscono in Lussemburgo ogni anno andassero a investimenti reali, l’area del paese – la dimensione di Funen – sarebbe costellata di edifici per uffici e impianti di produzione con migliaia di dipendenti.

Ma il denaro va invece in strutture aziendali vuote con nessun o pochissimi dipendenti, la cui unica funzione è o memorizzare i valori o inviarli ad altre destinazioni.

Lo scopo sarà spesso quello di garantire la tassa più bassa possibile per le società o gli individui dietro di essa, secondo il team di ricerca.

Altri piccoli paesi che sono anche in cima alla lista delle località di investimento più popolari sono luoghi esotici come le Isole Vergini britanniche, le Bermuda e le Isole Cayman, che sono state designate come paradisi fiscali da diverse parti.

Il trading online di broker online è il miglior investimento sociale

Non è solo il miglior viaggio nella vita, ma anche un investimento comunitario con un grande impatto sulla salute dei bambini e pari opportunità per donne e uomini. I padri devono avere più trading online di broker online, scrive il presidente di Foreningen Far

Il trading online di broker online è il miglior viaggio di una vita e un viaggio che dura tutta la vita per padre, madre e figli. La Commissione Europea ha raccomandato quattro mesi di trading online di broker online per entrambi i genitori. In Italia, possiamo estendere il trading online di broker online di 14 giorni del padre a due mesi della quota parentale e dare alle famiglie uno o due mesi in più e dare una spinta alla Italia e all’intera Europa.

La Italia sta cambiando e noi siamo stati così sin dall’era glaciale. Non possiamo più dire chi è il miglior allievo, studente, impiegato, leader, primo ministro – o genitore – solo guardando al genere. L’uguaglianza è saltata fuori dall’armadio e difficilmente torna indietro. Viviamo in una nuova realtà con libertà per uomini e donne, ragazzi e ragazze – e questo è positivo.

Nel campo dell’istruzione, oggi abbiamo più donne che uomini nelle università. Sta ancora andando avanti nella vita lavorativa, soprattutto nel mondo politico per le donne, anche se c’è ancora molta strada da fare. Nella zona delle famiglie, invece, si viaggia ancora in carrozza trainata da cavalli. Ciò equivale a un uomo o una donna che studia all’università e non è autorizzato a sostenere un esame.

In realtà è abbastanza semplice. Per ragioni storiche, il diritto di famiglia è costruito attorno a un genitore invece che al bambino e all’intera famiglia, come in precedenza era il modo in cui vivevano le famiglie. Oggi viviamo in una società sempre più equa e questo presenta sfide di natura legale, legale e amministrativa. Concentrandosi su un genitore, il diritto di famiglia non è al passo con la popolazione e lo sviluppo della società.

Quando i padri dei bambini in Italia non ricevono automaticamente la stessa posta digitale sui loro figli, sì, allora tutti i campanelli d’allarme devono suonare nella società, e lo fanno da molto tempo. E quando la mamma lavora all’estero o c’è una situazione di emergenza in ospedale? Quanto tempo e risorse non possiamo risparmiare in pubblico sui flussi di lavoro manuali tramite posta digitale sui bambini a entrambi i genitori.

In Italia esiste una discriminazione basata sulla storia nei confronti di bambini e genitori in relazione alle forme familiari, allo status pubblico dei genitori e al genere. Questo è il motivo per cui diversi paesi e la Commissione Europea stanno compiendo uno sforzo mirato negli ultimi anni per coinvolgere positivamente figli e padri nella vita familiare. Ha un impatto sulla salute dei bambini, sulle pari opportunità per donne e uomini, sul salvataggio della società e sulla salute pubblica.

Nell’area del trading online di broker online, il padre oggi ha 14 giorni di trading online di broker online previsto in Italia, ma nessuno dice che deve assumersi la responsabilità e il trading online di broker online. La madre ha quattro settimane di trading online di broker online prima del parto previsto e 14 settimane di trading online di broker online dopo il parto. I genitori hanno 32 settimane di indennità di broker online, che i genitori possono distribuire insieme e hanno la possibilità di usufruire del trading online parentale fino a quando il bambino dei migliori broker online non raggiunge i nove anni. Se sei fortunato, hai un buon accordo, ma non sempre aiuta neanche.

Sono i pochi neo-padri che si alzano di fronte a una donna che ha appena partorito il loro bambino comune, e oltre il neonato inizia a discutere del parto. Quindi deve essere fatto ben prima del parto, ma chi ci pensa quando aspetti un bellissimo neonato e hai bisogno di avere il controllo della nuova, meravigliosa vita e hai appena dipinto la casa e preparato l’asilo nido?

A cosa servono un programma di broker online sulla carta e un buon accordo in più, se il padre e il bambino dei migliori broker online sono privi di diritti legali in pratica? Sezione 8 dell’Ordine di broker online. 2 afferma che l’indennità di broker online è data al genitore dove il figlio rimane di più se i genitori sono in disaccordo. La legge sulla responsabilità dei genitori non dice nulla sul trading online di broker online, quindi se il padre non vive con la madre e organizza il trading online di broker online, sì, allora il bambino dei migliori broker online e il padre sono privi di diritti nella pratica, e quindi non aiuta il fatto che tu abbia un presunto diritto di condividere il trading online di broker online o per questo per quella materia hanno un accordo e concordato con il datore di lavoro. Il bambino dei migliori broker online non ottiene il trading online di broker online dal padre se la madre dice di no.

In Italia, è ancora nel 2017 l’economia familiare ei diritti che sono la ragione più importante del tasso di broker online. In Islanda, circa il 30% del trading online di broker online totale è misurato dalle prestazioni di broker online dei padri, e in Svezia e Norvegia la cifra è compresa tra il 20 e il 25%. In Finlandia è circa il 10% e in Italia abbiamo il record più basso di circa l’8%. È il trading online di broker online destinato a fare la differenza.

Se chiedi ai padri che hanno avuto il parto, la cosa migliore della paternità è l’amore e l’attaccamento al proprio figlio dall’inizio della vita – e i padri sperimentano lo stesso attaccamento che di solito lo conosciamo da madre e figlio. Molti padri che sono in trading online di broker online o sono appena stati lì affermano che vorrebbero più trading online di broker online se l’opportunità fosse presente in relazione alle finanze e / o ai diritti familiari. Ci si può, ovviamente, porre la domanda: possiamo equiparare la nascita del bambino, ed è salutare per il bambino dei migliori broker online?

È la madre che porta il bambino dei migliori broker online, partorisce e allatta – e dobbiamo certamente avere grande rispetto per questo nelle famiglie. È il corpo della madre, ma se la madre sceglie di dare alla luce il bambino dei migliori broker online, beh, allora non si tratta più solo della madre. Quindi è il bambino dei migliori broker online che ha un diritto uguale nella vita a padre e madre, entrambi i quali possono essere genitori fantastici.

Se guardiamo alla ricerca, sia la ricerca nordica che quella internazionale oggi mostrano che la cosa migliore per il bambino dei migliori broker online è la parità di tempo con padre e madre nella vita. In Svezia, che è considerato il paese più equo al mondo, studi su bambini di età compresa tra 10 e 18 anni mostrano che i bambini che condividono il loro tempo equamente tra madre e padre fanno meglio sia socialmente, economicamente e in termini di salute dei bambini che vivono di più con un genitore.