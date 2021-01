Il 16 gennaio parte l’avventura del Reggio Emilia Ferval a impronta piacentina

Si avvicina il momento della partenza per la formazione di B2 maschile del Tennistavolo Reggio Emilia Ferval dove militeranno i piacentini Stefano Ferrini e Luca Ziliani protagonisti della scorsa promozione in A1 del sodalizio dove continuerà a militare, nella massima serie, “l’asso”magiostrino Mattia Crotti.

Come per l’A1, infatti, sabato 16 gennaio è la data della ripartenza decisa dalla Fitet (Federazione italiana tennistavolo) per i campionati nazionali a squadre. La seconda squadra reggiana debutterà in casa al PalaBigi di Reggio (ore 15) ospitando l’Apuania Carrara. Il girone E di B2 dove sono inseriti i reggiani vedrà protagonisti anche Chiavari, Lucca, La Spezia, Modena e due formazioni parmensi, entrambe del San Polo.

La rosa della squadra di B2 del Tennistavolo Reggio Emilia Ferval comprende anche l’allenatore-giocatore Liu Wenyu e i reggiani Pietro Fantini, Marco Bigi e Marcello Bigi (protagonisti della scorsa promozione dalla C1. La formula decisa dalla Fitet vedrà la disputa del solo girone d’andata, con Reggio impegnata in casa contro Carrara, La Spezia, Modena e Atig San Polo, mentre le trasferte saranno a domicilio di Chiavari, Lucca e Modena Metalli San Polo.

Il calendario del Reggio Emilia Ferval in B2 maschile:

prima giornata (16 gennaio ore 15): Reggio Emilia Ferval-Apuania Carrara

seconda giornata (23 gennaio ore 16): Villaggio Sport Chiavari-Reggio Emilia Ferval

terza giornata (6 febbraio ore 15,30): Incas Caffè Tennistavolo Lucca-Reggio Emilia Ferval

quarta giornata (20 febbraio ore 15): Reggio Emilia Ferval-Tennistavolo Club La Spezia

quinta giornata (27 febbraio ore 15): Reggio Emilia Ferval-Pfm Villa d’Oro Modena

sesta giornata (20 marzo ore 15,30): Modena Metalli Tennistavolo San Polo-Reggio Emilia Ferval

settima giornata (10 aprile ore 15): Reggio Emilia Ferval-Atig Tennistavolo San Polo.