Il Busa Foodlab si arrende a Biella: la Virtus vince in tre set

Nulla di fatto per il Busa Foodlab Gossolengo che all’esordio della prima fase di serie B1 alza bandiera bianca di fronte ad una Virtus Biella capace di imprimere il giusto cambio di passo nei momenti decisivi dei tre set disputati al Palasarselli.

Coach Grandi manda in campo la diagonale Trabucchi-Cobbah, Scarabelli e Antola bande, Cattaneo e Nedeljkovic al centro con Traversoni libero.

La partenza della gara è decisamente equilibrata con Cattaneo a rispondere a Fragonas: la Virtus trova un allungo di quattro lunghezze (12-8) rintuzzato dal muro di Nedeljkovic e dal secondo tocco di Trabucchi che beffa la seconda linea piemontese (12-11). Si gioca punto a punto fino al 21-19 quando coach Grandi chiama timeout e decide di sostituire Cobbah con Chinosi: l’inerzia è però favorevole a Biella che chiude 25-21 con Fragonas.

Nel secondo parziale parte meglio la formazione MioVolley che allunga con Antola e Nedeljkovic costringendo coach Colombo al timeout (4-8). Una grande difesa di Traversoni risponde alla bordata di Fornari ma la Virtus trova un break importante (6-1) che riporta lo score in equilibrio (12-13): è un ace di El Hajjam a valere l’aggancio sul tredici pari. Il momento è ora favorevole alle padrone di casa che cambiano passo con altri due servizi vincenti fino al 24-20: Gossolengo annulla una set ball ma non basta, Biella passa 25-21.

Buono l’avvio della Virtus nel terzo set, il Busa Foodlab risponde con Chinosi restando in scia (8-6), l’ace di Nedeljkovic vale l’undici pari. La partita si spezza sul 15-12: timeout per le biancoblu che però perdono terreno (19-13). Antola firma due punti (21-18) ma Biella trova la stoccata decisiva e guadagna la vittoria sullo score di 25-20.

PROCHIMICA VIRTUS BIELLA-BUSA FOODLAB GOSSOLENGO 3-0 (25-21; 25-21; 25-20)

PROCHIMICA VIRTUS BIELLA: Mariottini 1, El Hajjam 16, Fragonas 17, Mo 13, Zecchini 7, Fornara 10, Baratella (L). NE: Diego, Frascarolo, Graziola, Marzanati, Walther, Mainini (L2). All. Colombo-Dettorre

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Trabucchi 1, Cobbah 5, Chinosi 3, Scarabelli 7, Antola 7, Cattaneo 10, Nedeljkovic 5, Traversoni (L). NE: Caviati, Donida, Sacchi. All. Grandi-Falco