JUVENTUS UNDER 23-PIACENZA 0-0 (in campo)

LA DIRETTA

LA CRONACA

39′ – Primo giallo del match: ammonito Palma

37′ – Forcing Juve da qualche minuto, ma i biancorossi resistono

29′ – Adesso c’è più Juve che Piace in campo. Ancora Brighenti, pescato in area da Troiano, ha l’occasione per l’1-0. A pochi passi dalla porta l’attaccante bianconero conclude però a lato

17′ – Il Piace risponde con Babbi: l’attaccante biancorosso costringe Senko al tuffo. Palla in corner

15′ – Occasione Juve con Brighenti: il centravanti bianconero fa partire un tiro da appena fuori area colpendo il palo sulla sinistra di Libertazzi.

7-9′ – Piace arrembante: in due minuti tre tentativi dei biancorossi spaventano la Juve. Prima De Respinis va in pressing su Senko, mettendo in difficoltà l’estremo difensore bianconero che riesce ad allontanare; poi la conclusione di Pedone, che dal limite manca di poco lo specchio; quindi un tentativo di Galazzi che si spegne sul fondo.

4′- Il Piace prova a sfondare sulla destra: spunto di Simonetti fermato in fallo laterale.

1′ – L’arbitro fischia il calcio d’inizio: possesso palla per i padroni di casa

LA FORMAZIONE UFFICIALE