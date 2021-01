“Imprese in crisi, grande preoccupazione”. Tavolo in Prefettura

Nella giornata del 21 gennaio 2021 il Prefetto di Piacenza Daniela Lupo, nell’ambito dei periodici incontri di monitoraggio sulla situazione economica provinciale, ha incontrato i rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali di Categoria e segnatamente di Confindustria, Confapi, Cna, Confcommercio, Confesercenti, Libera Artigiani, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confcooperative e Confedilizia, oltre a Cgil, Cisl, Ugl e Enti istituzionali Itl, Inps e Inail.

È emersa la “grande preoccupazione” per la crisi che ha colpito, in maniera significativa, alcuni particolari settori come la ristorazione, il commercio al dettaglio, il settore vitivinicolo, a causa delle severe limitazioni imposte dalla pandemia alle attività ricettive e di ristorazione. “Al tavolo – fa sapere la Prefettura – sono state formulate delle proposte per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la ripresa delle attività. Ognuno dei componenti proseguirà, in sinergia e per gli aspetti di competenza, l’attività di sostegno, informazione e supporto”.

“In tale ambito si è preso atto che nel 98,5% dei casi l’Inps ha provveduto tempestivamente alla trattazione delle domande di cassa integrazione in deroga. Altrettanto proficua attività è stata svolta dall’Itl, per garantire la tutela sostanziale dei lavoratori, mediante le conciliazioni monocratiche e le diffide accertative. Analogo impegno è tata garantito dall’Inail nella trattazione dei Durc e per la gestione delle attività di istituto”.