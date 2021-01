In arrivo il gelo, in montagna minime notturne fino a meno 12

Nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale per un abbassamento sensibile delle temperature.

Nella giornata di giovedì 7 gennaio il rasserenamento notturno determinerà una decisa flessione delle temperature

minime con estese gelate fino al mattino. Sulle aree montane piacentino-parmensi sono previsti valori minimi prossimi alla

soglia tra -10 e -12 gradi.

Le previsioni di Arpae per la giornata di giovedì indicano al mattino estese gelate sulle pianure, con possibili formazioni nebbiose, specie a ridosso del Po, associate a stratificazioni nuvolose che tenderanno a divenire più compatte nel corso della giornata. In serata non si esclude la possibilità di un ulteriore aumento della nuvolosità, associata a sporadiche e deboli precipitazioni.