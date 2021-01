In carcere per rapine e furti, confiscati terreni e due appartamenti

In seguito a accertamenti il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri di Piacenza ha eseguito la misura di prevenzione patrimoniale della confisca – emessa dal Tribunale di Bologna – di un fondo agricolo e due appartamenti ubicati nel Comune di Premana (Lecco) per un valore complessivo di circa 160.000 euro.

La confisca degli immobili e del terreno è stata eseguita nei confronti di una donna di 63 anni, pluripregiudicata, attualmente detenuta, e degli eredi del suo convivente, deceduto un anno fa. I militari del Nucleo Investigativo hanno accertato che sin dal 1976 la donna sarebbe dedita alla commissione di reati contro il patrimonio: dal 1976 ad oggi è stata denunciata per 18 volte ed arrestata per 11 volte per furti in abitazione, rapine, estorsioni ed altro in danno di soggetti deboli. Plurime sono state le sentenze di condanna emesse a suo carico e molteplici poi sono i provvedimenti e divieto di rientro in diversi comuni dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Poi, dall’attività investigativa svolta, è emerso che la 63enne si sarebbe spostata, quasi sempre unitamente a suoi complici, sul territorio della provincia di Piacenza e di quelle limitrofe, raccordandosi con le dimore di quest’ultimi per diminuire la possibilità di essere individuata. Al momento, è accusata di essere promotrice ed organizzatrice di un’associazione dedita alla commissione di delitti di furto, anche in abitazione, estorsioni, truffe, ricettazione, riciclaggio ed indebito utilizzo di carte di credito. Sono stati esperiti anche accertamenti sulle condizioni reddituali. Dalle verifiche eseguite è emerso che la donna non ha mai presentato le dichiarazioni dei redditi, né che abbia mai svolto un’attività lavorativa retributiva. Le due ditte individuali di cui è risultata titolare non hanno mai prodotto reddito.