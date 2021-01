In sostituzione 122 parchimetri, Mancioppi “Lotta ai parcheggiatori abusivi e risparmio per i cittadini”

Sarà completata in una decina di giorni, da parte del gestore privato, la sostituzione dei 122 parchimetri di Piacenza con nuovi modelli che presentano due principali novità: l’inserimento della targa del veicolo parcheggiato e la possibilità di pagare la sosta anche con modalità digitali.

“Da oltre 20 anni i parchimetri non venivano sostituiti – commenta l’Assessore alla Mobilità Paolo Mancioppi -; con questa complessiva riqualificazione raggiungiamo due obiettivi: quello di impedire la compravendita illegale dei ticket, in contrasto ai parcheggiatori abusivi, e quello di facilitare gli utenti che potranno ora pagare la sosta anche tramite carta di credito, bancomat e applicazione su cellulare. Rimane comunque anche la possibilità del pagamento tramite monete”. Attraverso una tastiera alfanumerica sul parchimetro verrà richiesto all’utente l’inserimento della targa del veicolo, che verrà stampata sul ticket da esporre sulla vettura. In questo modo il tagliando sarà strettamente legato allo specifico veicolo, senza possibilità di essere trasferito su altri.

Sarà possibile, inoltre, il pagamento della sosta – le cui tariffe rimangono invariate – anche attraverso gli strumenti digitali, bancomat o carta di credito, o online tramite smartphone scaricando l’applicazione ‘Flowbird’ disponibile per tecnologia IOS e Android. Grazie alla localizzazione Gps l’applicazione localizza la vettura parcheggiata dall’automobilista senza dover inserire alcun dato. Questo permetterà anche di implementare, a distanza, la durata del tempo di sosta del proprio veicolo. Infine, tramite il sito www.my.flowbird.it, sarà possibile scaricare lo storico delle soste effettuate e pagate. I nuovi parchimetri saranno alimentati tramite pannelli fotovoltaici.